Samsung Galaxy Z Fold 6 | potrebbe avere una novità gradita agli utenti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023) I telefoni pieghevoli disono tra i dispositivi più affidabili e coerenti del segmento. Tuttavia, ciò non significa che abbiano le migliori specifiche o prestazioni. Alcune persone non amano lo schermo di copertura troppo ristretto sui telefoni della seriee chiedono da anni al colosso di Seul di rendere lo schermo di copertura un po’ più ampio. Sembra che il produttore asiatico porterà finalmente questo cambiamento con il6. Come riportato da “SamMobile“, si dice che il colosso di Seul cambierà le proporzioni dello schermo di copertura e dello schermo interno con il6. Secondo quanto riferito, il dispositivo ha il nome in codice Q6 e ha proporzioni diverse per lo ...