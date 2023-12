Sampdoria-Lecco | le formazioni ufficiali | la scelta di Pirlo sui due dell’Inter

Altre News in Rete:

Serie B, i risultati della 16giornata LIVE

...254 e in streaming su NOW CITTADELLA - COSENZA alle 14 in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW CREMONESE - VENEZIA alle 14 in diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW...

Formazioni ufficiali Sampdoria Lecco: le scelte dei tecnici Samp News 24

Sampdoria-Lecco, Pirlo vuole tornare subito a fare punti: il pronostico La Gazzetta dello Sport

FOTO – Sampdoria, lo striscione dei Molesti per capitan Fabio Quagliarella

Foto, Sampdoria, ecco lo striscioni dei Molesti per Capitan Fabio Quagliarella nel prepartita della sfida contro il Lecco. La Sampdoria sarà impegnata nella s ...

Bari, a Lecco una resa pericolosa. Sei calciatori non pervenuti in Lombardia

Una prestazione, quella fornita nello stadio del Lecco, assolutamente insufficiente nel complesso, che fotografa alla perfezione il momento tragico in casa Bari. I galletti, a soli due punti ...