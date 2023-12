Salvione | “Mazzarri si è ritrovato una squadra da ricostruire”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023) Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: La Roma avrà la grande occasione di staccare il Napoli al quarto posto. “Sarà una grande occasione per la Roma. Sorpassare il Napoli è un obiettivo della Roma di Mourinho, soprattutto tornare in Champions League. Anche la Fiorentina è una delle avversarie dei giallorossi verso la qualificazione in Champions, sarà una gara difficile e che esigerà attenzione”. Crede ad una permanenza di Mourinho in caso di qualificazione in Champions? “Al momento non c’è stata alcuna discussione tra allenatore a club. Spiega, siamo a dicembre, vedremo se nei prossimi mesi, o settimane, potranno esserci sviluppi. Ad oggi non sembrano esserci segnali di permanenza ma, come sapete, nel calcio tutto può ...