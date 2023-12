Saltburn | recensione | Emerald Fennell è fuori di testa e la amiamo per questo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ladi, film dicon protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi: l'ossessione per la ricchezza in un caleidoscopio pop sexy e inquietante. Su Prime Video dal 22 dicembre.di. Ed è proprio perche la. Volendo trovare un filo conduttore nella sua produzione come sceneggiatrice e regista, è chiaro come al centro del suo percorso ci sia l'ossessione. È così tra l'assassina sociopatica Villanelle e l'agente dell'MI-5 Eve Polastri nella serie Killing Eve, da lei co-scritta insieme a Phoebe Waller-Bridge. Anche Cassie di Una donna promettente è ossessionata dalla vendetta. Ladiparte da un'altra ...