Salta l’incarico a Concia sull’educazione affettiva | Valditara | “Troppe polemiche”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 9 dicembre 2023) Un’occasione persa di dimostrare che su certi temi, come l’educazionenelle scuole, non c’è colore politico. E invece proprio lepolitiche hanno fatto sì chessedi coordinatrice ad Anna Paola. Il passo indietro del ministro: “Serve serenità” “Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di, ho deciso di non attivaredi garanti del progetto ‘Educazione alle relazionì a suor Monia Alfieri, Paolae Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate”. Così il ministro dell’Istruzione e del Mertio Giuseppeha annunciato poco fa il passo indietro. “Il progetto ‘Educare alle ...