Salernitana | Inzaghi | «Parole De Sanctis? Vuole vincere come Dia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ledi Filippo, allenatore della, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna Filippoha parlato nella conferenza stampa in vista di-Bologna.– «De Sancits? Io penso che il direttore sportivo abbia lanciato un messaggio: vuolle partite. Stop. A volte i titoli dei giornali vengono enfatizzati. Io so che Dia si è allenato benissimo e che tutti vogliamo tornare al successo. Non ho altro da aggiungere. Non sono assolutamente preoccupato. Non guardo indietro, sono sereno e il bicchiere è mezzo pieno. La partita di Firenze non è stata soddisfacente e domani dimostreremo alla gente e alla società che è stato solo un incidente di percorso. Abbiamo conquistato 4 punti ...