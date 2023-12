Rugby | Benetton battuto in Galles dagli Ospreys per 43-34 nel primo turno della Challenge Cup

Leggi su oasport

(Di sabato 9 dicembre 2023) Si rivela amara la trasferta allo Swansea.com Stadium per ilTreviso, sconfitto dalla compaginee deglicon lo score di 43-34 nella sfida d’esordioCup 2023-2024 di: punto di bonus offensivo per entrambe le squadre, mentre il bonus difensivo svanisce a tempo scaduto per i trevigiani. Neltempo si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due compagini, con i padroni di casa per tre volte in vantaggio e gli ospiti per tre volte bravi a riequilibrare la contesa, prima di passare addirittura a condurre al tramontofrazione. Alle mete deii firmate da Lake al 7? ed al 26? e da Thomas al 17?, tutte convertite da Williams, rispondono i trevigiani con le marcature siglate da ...