Rrahmani dimostra che giocare al fianco di Koulibaly o Kim rende tutto più facile

(Di sabato 9 dicembre 2023)ci fa capire checono KimpiùCesare – Caro Guido altra sconfitta del Napoli che però è stato in partita fino all’ultimo. Una vittoria dei non colorati come piace tanto al loro allenatore cioè di corto muso. Il calcio si sa è fatto di episodi. Al di là delle tattiche e delle celebrazioni allegriane, Kvara e Di Lorenzo (per la dinamica dell’azione il suo gol sarebbe stato da convalidare) si divorano due gol, la nostra difesa come al solito si addormenta in una delle pochissime occasioni juventine, e perdiamo la partita. Guido – Un inciso. Allegri è davvero un grande tecnico. Sa che se gioca le partite a viso aperto le perde. E allora si chiude e massimizza il risultato. Tornando al gol mangiato da Kvara, ha veramente dell’incredibile. Da ...