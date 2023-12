Roma | Via delle Zoccolette sai perché si chiama così? Non ha a che fare con donne poco di buono

(Di sabato 9 dicembre 2023) Viaè molto conosciuta a. Molti la considerano unazone più belle di, si trova nei pressi di Ponte Sisto, nella direzione che porta a Campo de’ Fiori. Il nome incuriosisce ma è proprio dietro a quello che si nasconde una storia insolita. ViasiQuando si parla della Vianon bisogna pensare alledima al conservatorio dei Ss. Clemente e Crescentino. Proprio in questo istituto vi alloggiavanoorfanelle che erano solite usare dei calzari simili agli ...

Altre News in Rete:

Esposti in Cina più di 100 reperti archeologici provenienti dalla Puglia: a Canton la mostra 'I doni degli Dei'

sino all'affermazione della potenza mediterranea di. A questo è associata una sezione ...sotto questo profilo la mostra è felix cioè portatrice di frutti come dimostrano i tanti accordi indi ...

Prima l'esplosione, poi l'incendio: mezzogiorno di paura a Tor de' Cenci RomaToday

Via dal MoU, a tutto de-risking. Cosa lega le mosse di Roma e Bruxelles con Pechino Formiche.net

A2 F - Basket Roma esce sconfitta da Costa Masnaga

Costa Masnaga consolida la propria posizione tra le top four del girone A superando al palazzetto di Via Verdi un Basket Roma che ha giocato alla pari per ampi tratti ma che deve maledire un secondo..

A Carbonia, dal centro alle frazioni, entrano nel vivo gli eventi del Natale 2023

Si comincia a sentire la magia del Natale nella città di Carbonia, dove è stato posizionato un grande albero illuminato nel cuore della piazza Roma. Così co ...