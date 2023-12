Roma | vendevano alcolici a minori | chiuso bar a Trastevere

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 dicembre 2023) Proseguono senza sosta i controlli organizzati costantemente dalla Questura die svolti dai poliziotti dei Commissariati e dei Distretti della capitale. Questa volta è toccato a, il quartiere per eccellenza della movidana spesso sotto i riflettori per episodi di degrado e vandalismi legati alle serate indisciplinate di gruppi di giovani., controlli nei locali di: pub somministraIl quartiere è da tempo “sorvegliato speciale”. Con particolare attenzione per quanto riguarda il controllo di esercizi commerciali in cui avviene somministrazione di. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno controllato un pub in via del Moro, una delle strade che confluiscono su piazza Trilussa, riscontrando numerose ...