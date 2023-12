Roma | Mourinho in procura | confronto positivo con Chiné

(Di sabato 9 dicembre 2023) Joséha giocato la sua partita davanti allae ha tenuto un colloquio di 90? conJoséha giocato la sua partita davanti allae ha tenuto un colloquio di 90? con. L’allenatore della, come riportato dal Corriere dello Sport, ha chiarito la sua posizione in merito alle parole dette sull’arbitro Marcenaro e anche quelle contro il giocatore del Sassuolo, Domenico Berardi. Incontroma resta l’ombra su una possibile squalifica che arriverebbe per il 2024.

Smalling, incubo infortuni: fuori un anno interno!

- Non è facile per la, non è facile neanche pere la squadra. Di certo non è facile neanche per Chris Smalling che da tre mesi non riesce più a giocare una partita di calcio ma neanche allenarsi con i propri ...

Con Mourinho la Roma fa le budella d’oro: tutti i guadagni del 2023 QuiFinanza

Mourinho Vs Chinè, ipotesi patteggiamento con dieci giorni di stop

Il tecnico portoghese ha dovuto rispondere in Procura delle dichiarazioni fatte alla vigilia della sfida con il Sassuolo ...

Il difensore centrale ha giocato 146 partite in giallorosso e ne ha saltate addirittura 80: in quattro stagioni alla Roma ha perso 365 giorni di lavoro ...