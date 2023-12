Roma | Milano | Venezia | le acque si colorano di verde Colpa degli attivisti

(Di sabato 9 dicembre 2023), Torino, Bologna: i fiumi e ledelle principali città italiane sono stati tinti dida Extinction Rebellion, "con un colorante innocuo, per denunciare l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa".

... la sede principale di Fininvest in via Paleocapa, a, e il complesso di costa Turchese, a ... la villa di Arcore, la villa di Macherio e Villa Grande a. Alcune proprietà appartenevano a ...

L’acqua dei Navigli di Milano si colora di verde: l’azione degli ambientalisti Extinction Rebellion

Il Naviglio Grande di Milano è stato colorato di verde da Extinction Rebellion. Gli ambientalisti sono andati in scena nelle principali città italiane “denunciare l’ennesimo fallimento politico della ...

