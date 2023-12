Roma | incendio ospedale di Tivoli | 3 pazienti morti Pm apre inchiesta

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 dicembre 2023) Une’ divampato nella tarda serata di ieri all’San Giovanni Evangelista di, alle porte di. Nel rogo 3sono. Le fiamme sarebbero partite alle 23 circa, nel seminterrato della struttura per cause ancora in corso di accertamento. L’impianto ante’ entrato in funzione ma, nonostante cio’, tresonointossicati dai fumi prima che arrivassero i vigili del fuoco. Una quarta persona e’ morta per cause probabilmente indipendenti al rogo. La polizia, intervenuta sul posto, ha collaborato con il personale medico a far evacuare la struttura, portando inella vicina palestra adibita a centro di prima accoglienza. Poi sono cominciati i trasferimenti verso ...