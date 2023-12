Roma Gincana sul GRA | fermato e perquisito | nascondeva in auto oltre un chilo di droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di, alcuni giorni fa, hannoun’vettura Smart che, sul Grande Raccordo Anulare, in prossimità dello svincolo Casilina, stava guidando pericolosamente, con repentini cambi di corsia e impegnando anche quella d’emergenza.senza assicurazione e stupefacente sotto il sedile I controlli dei poliziotti hanno riscontrato come il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Inil conducente è subito apparso nervoso ed è stato più volte visto volgere lo sguardo verso il sedile passeggeri. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi rinvenendo, proprio sotto quel sedile, alcune buste contenenti hashish e cocaina nonché una mazza da baseball in metallo. La perquisizione domiciliare: trovata altra ...