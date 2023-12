Roma-Fiorentina | Mourinho | “Non dobbiamo parlare di arbitri prima della partita”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Una “settimana buona” perché “abbiamo potuto lavorare con un’intensità alta”. E se su Smalling “non c’è alcuna evoluzione”, Kumbulla “si sta allenando con noi, seppur con qualche limitazione, e potrebbe aiutarci 10-15 minuti già per il Napoli o per lagara di gennaio”. A dirlo è Josèche fa il punto sulla condizionesquadra alla vigilia del matchsuacontro laall’Olimpico. Per i giallorossi c’è la possibilità di superare il Napoli e di portarsi al quarto posto in solitaria, ma c’è da superare l’ostacolo contro i viola. “Mi aspetto un avversario di grande qualità, con una grande rosa – ha detto in conferenza stampa -. Hanno un’identità definita e giocano per i nostri stessi obiettivi, la classifica lo dimostra. Mi aspetto una ...