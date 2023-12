Roma-Fiorentina | Italiano | “Nico Gonzalez è convocato | sta bene”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Quella in programma domani “è una gara importante per entrambe le squadre, ci ritroviamo in zone alte di classifica e chiaramente saranno punti importanti per chi otterrà questa vittoria per fare un bel balzo in avanti.rientra, è fra i convocati, ha fatto qualche giorno a parte, oggi ha un po’ accelerato, sta discretamente, vediamo domani. Gli allenamenti che non ha svolto con la squadra non gli hanno fatto perdere condizione, abbiamo tanti impegni, tante partite, gestiremo con calma il tutto”. Lo ha detto il tecdella, Vincenzo, alla vigilia del match in trasferta contro la. “Ci teniamo a fare, sappiamo di andare ad affrontare una squadra di altissimo valore e di altissimo livello però siamo ...