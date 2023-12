Rogo ‘Venere degli Stracci’ | una petizione per il clochard condannato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Una condanna pesante e ingiusta: Simone Isaia ha bisogno di essere curato non del carcere”. E’ quanto sottolineano, in un comunicato, un gruppo di associazioni e istituzioni (Iod edizioni, Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, Associazione Liberi di volare, Chiesa Cristiana Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples e Tribunali138) che propongono nuovamente una raccolta firme per ilcon problemi psichici ritenuto responsabile di aver dato fuoco, lo scorso 12 luglio, all’opera “La Venerestracci” di Michelangelo Pistoletto in Piazza Municipio a Napoli. Alcuni giorni fa, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, il tribunale di Napoli haIsaia a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila euro. “Isaia dopo un primo momento in ...