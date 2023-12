Rogo Tivoli | Meloni | “Cordoglio ai famigliari delle vittime”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 dicembre 2023) ROMA – La presidente del consiglio, Giorgia(foto), esprime il più sentitoaidell’incendio che si è sviluppato nell’ospedale San Giovanni Evangelista die la vicinanza a tutte le persone colpite. È stata una notte di terrore nel nosocomio diper un incendio divampato intorno alle 23 di ieri sera. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domarlo e, assieme a polizia e carabinieri, per mettere in salvo le persone ricoverate. Il bilancio è di tre morti e circa 200 pazienti evacuati. Lesono tre anziani. Estratto il corpo di una quarta persona che sembra fosse morta già prima che scoppiasse il. La Procura di– guidata da Francesco ...