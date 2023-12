Rivoluzione vaccini Covid | si replicano da soli con la tecnologia saRNA

Leggi su quifinanza

(Di sabato 9 dicembre 2023) La notizia dell’approvazione di un nuovo vaccino antibasato sull’RNA può non sembrare particolarmente importante, ma ci troviamo di fronte a una vera svolta nella lotta al coronavirus. Le autorità giapponesi hanno dato il via libera al primo preparato che contiene informazioni genetiche capaci di replicarsi all’interno delle cellule. Il primo vaccino a(self amplifying, auto-replicante) potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di farmaci capaci di contrastare non solo le infezioni virali, ma anche il cancro. Data l’efficacia a bassi dosaggi, inoltre, potrebbe essere un’alternativa ancora più sicura agli ormai classicia mRNA, con meno effetti collaterali per chi si sottopone all’iniezione. Come funzionano i nuoviauto-amplificanti Il nuovo vaccino ...