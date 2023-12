Ribot era bruttarello | ma imbattibile

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 dicembre 2023), il cognome di un pressoché sconosciuto acquarellista dell’Ottocento, Théodule, è diventato sinonimo di ippica, di galoppo nel mondo. Un ambasciatore d’Italia, oggi diremmo, con la storpiatura della nostra lingua sempre più piegata all’inglese manageriale, del “made in italy”. Un cavallo, meglio purosangue,, 16 corse disputate, 16 vinte tra il 1954 e il 1956. Con l’aggiunta e la sottolineatura della qualità oltre che della quantità.vince in Francia, per due volte, l’Arc de Triomphe, la corsa più importante, con più fascino, più alla moda che ci sia in Europa, vince in Inghilterra, le King George and Queen Elizabeth Stakes, guadagnandosi l’appellativo di “the wonder horse”, e sappiamo quanto sia difficile farsi solo prendere in considerazione negli sport inglesi dagli inglesi. Insomma ...