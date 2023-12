(Di sabato 9 dicembre 2023) La nota del consigliere regionale Livio, capogruppo in Campania di "Moderarti e Riformisti": " Dopo mesi di polemiche la Regione tira dritto verso l'approvazione del piano di dimensionamento ...

Altre News in Rete:

Rete scolastica, Petitto solleva il caso Grottaminarda

E per ora non entro nemmeno nel merito di eventuali parentale di qualche amministratore locale - guarda caso iscritto al Pd - con la Dirigenza. Ci saranno tempi e modi anche per ...

Rete scolastica, Petitto solleva il caso Grottaminarda AvellinoToday

Lentini, Rete civica sul dimensionamento scolastico: ”si convochi il Consiglio comunale “ - Leontinoi News Leontinoi News

Comune di Siracusa, Consiglio di istituto ed ex alunni: prosegue la mobilitazione per salvare l’autonomia dell’Archimede

Prosegue la mobilitazione a sostegno dell’autonomia scolastica dell’istituto Archimede di Siracusa. La decisione della Conferenza Regionale per l’organizzazione della rete scolastica per l’anno scolas ...

Dimensionamento scolastico, civici: “Scelte senza logica da parte dell’amministrazione”

Gela. Scelte sbagliate e a risentirne è l'intera organizzazione scolastica sul territorio. I civici Davide Sincero e Rosario Faraci non condividono il piano di ...