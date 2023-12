Altre News in Rete:

Reggina, Franco Iacopino: duro attacco a Felice Saladini. Su Cardona...

Nel corso dell'intervista rilasciata a Gazzetta del Sud dall'ex dirigente dellaIacopino , si è parlato anche delle vicissitudini della scorsa estate che hanno caratterizzato l'esclusione della società dal campionato di serie B. L'esperto Iacopino non le manda a ...

[VIDEO] Caso Reggina, parla Franco Iacopino: “La città merita chiarezza” Reggio TV

Un passaggio sul DG Ballarino e poi l'invito ai tifosi: "Bandecchi Si prenda esempio dalla Curva Sud" ...

L'ex Iacopino: 'LFA Reggio favorita, ma attenti a quei due...'

Il Locri ha due elementi in grado di cambiare le sorti del match, uno è Francesco Bova che ha esordito in C con la Triestina, una mezzala, l’altro è il bomber Marsico che ritengo molto forte. Ma la ...