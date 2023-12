Recensione Worldless | più ermetico dei Tupperware!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 9 dicembre 2023) Scopriamo insieme, in questadedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di, opera di debutto di Noname Studios arrivato recentemente su PC e console Definireè veramente complesso, ma possiamo partire con tre parole: coraggioso, disallineato,. Sviluppato da Noname Studios, il titolo è recentemente arrivato su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch rimanendo, come spesso accade a produzioni minori, lontano dalla luce dei riflettori. Il primo rimando che abbiamo avvertito, ma che poi è andato svanendo, è a Gris. Successivamente, il titolo che più ci è sembrato accomunabile è El Shaddai: Ascension of the Metatron. Considerando le sostanziali differenze fra i due, capirete bene perché abbiamo aperto dicendo cheè davvero ...