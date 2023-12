Rebecca Staffelli | “Non posso piacere a tutti ma…”

Leggi su diredonna

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ora che siamo arrivati quasi al giro di boa dell’edizione 2023 del Grande Fratello,non può che fare un primo bilancio di questa esperienza. In un primo momento c’è stato chi non è stato del tutto convinto di questa scelta, soprattutto perché c’è stato chi ha ipotizzato che il suo cognome sia stato per lei una corsia preferenziale, ma le sa ribattere a chi ha questa teoria. “I miei genitori sono orgogliosi e sono consapevoli dei sacrifici che ho dovuto fare per riuscire ad arrivare fin qui – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Il mio papà era emozionatissimo dopo la prima puntata del Grande Fratello. Ho dei bei ricordi con la mia famiglia, la nostra vita privata è sempre stata privata. Ci chiamavamo ‘I fantastici 4’. Il cognome di papà ogni tanto ha creato dei disagi. Ma io conosco realmente il mio percorso, il ...