Real Sociedad | bottino in campionato prima dell’Inter | vittoria contro Villarreal

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ladecide tutto nel primo tempo con tre golil Villar. La sfida didella trasfertal’Inter a Milano, termina 0-3 per gli uomini di Alguacil.– Villar, svalido per la sedicesima giornata de LaLiga, termina 0-3. A tre giorni dal match di Champions Leaguel‘Inter, la squadra di Alguacil alza l’umore con una buonama fa anche i conti con un’indisponibilità non prevista. Al 30?, infatti, Brais Mendez è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito a una botta al braccio subita durante un contrasto. La...