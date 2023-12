Raptus Osimhen a fine partita Il gesto che scatena l' inferno alla Juventus | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mastica amaro Walter Mazzarri, e mastica amaro anche Victor, chedel match perso dal suo Napoli in casa dellasi è rivolto ai tifosi bianconeri e si è esibito in una metà tra lo scherno, la stizza e la rivalsa. Il bomber nigeriano dei campioni d'Italia in carica ha alzato le dita di entrambe le mani a mimare un inequivocabile "5 a 1", ricordo del match dello scorso campionato al Maradona. La goleada degli uomini allora allenati da Luciano Spalletti ai bianconeri di Allegri che di fatto sancì il dominio dei partenopei, ormai lanciatissimi verso lo scudetto. Sei mesi dopo, la situazione è ribaltata. La Juve è (a sorpresa) prima in classifica e protagonista di un testa a testa all'ultmo punto contro la corazzata Inter, mentre il Napoli archiviata la breve e ...