Rapinavano orologi di lusso a Milano | arrestati 3 “trasfertisti” Almeno 14 colpi e una refurtiva da 200 mila euro video

(Di sabato 9 dicembre 2023) La polizia ha eseguito arrestato tre pregiudicati italiani, gravemente indiziati di aver realizzato una serie di rapine diditra il 2021 ed il 2022. Si tratta di trenapoletani, che hanno compiuto diversi viaggi nel capoluogo lombardo per mettere a segno, tutti mirati a furti e rapine didi valore. Tra settembre 2021 e settembre 2022 avrebbero commesso 14 rapine, di cui 10 portate a compimento e 4 tentate, per un bottino complessivo di circa 200tradei più blasonati brand. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel corso della perquisizione è stata trovata anche parte della refurtiva, che in totale ammonta a circa mezzo milione di euro (trafugati contanti, gioielli, e borse di lusso).

