Raffaele Mattioli | la solitudine del banchiere

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ben prima che manager, finanzieri, industriali, capi-azienda fossero affascinati dalle tentazioni del facile arricchimento, dalla sbornia delle stock options, dai premi di risultato, dai privilegi dei rialzi in Borsa, l’Italia ha avuto una classe dirigente di altissimo livello. Una classe dirigente preparata, responsabile, colta, aperta alle innovazioni e ai cambiamenti. Questo Dna traspariva in uomini capaci di perseguire il profitto, il positivo risultato di bilancio, l’adeguata remunerazione del capitale, ma nutrendo l’ambizione di operare per l’interesse generale, un’aspirazione quasi illuministica, un’idea progressista nel Novecento ma che oggi, nell’epoca dell’epidemia sovranista e populista, rischia di essere sospettata di simpatie socialiste per non dire di peggio. L’interesse generale era per...