Rachel Ward | «Coltivo il futuro»

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ve la ricordate? È lei, quella Meggie che in Uccelli di rovo si era innamorata di Padre Ralph, la tonaca più famosa della tv anni ’80. Quarant’anni dopo,torna da regista in un film sulla sua fattoria molto speciale. E racconta come ha fatto un’aristocratica ragazza inglese a passare dal tappeto rosso all’agricoltura