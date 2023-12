(Di sabato 9 dicembre 2023) Alla fine è andata esattamentevoleva Allegri. Anzi, per essere precisi,l'aveva preparata Allegri, perché arrivati al quinto 1 - 0, è anche giusto riconoscere che di casuale c'è poco nel ...

Altre News in Rete:

Quote scudetto Juve: come cambiano i valori dopo la vittoria sul Napoli

Scopriamo come cambiano leJuve in virtù dei tre punti conquistati contro il Napoli. COMPARAZIONE: SERIE A, JUVE VINCENTE 2.75 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO Info in ...

Quote scudetto Juve: come cambiano i valori dopo la vittoria sul Napoli La Gazzetta dello Sport

Quote vincente Scudetto Serie A 2023-24: Inter favorita Infobetting

Juve, ecco come il gol di Gatti cambia le quote scudetto

Quote scudetto Juve: ecco come cambiano i valori sulle lavagne dei bookie dopo la vittoria contro il Napoli firmata da un colpo di testa di Gatti ...

Pronostici Atalanta - Milan e quote dei bookmaker

In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Atalanta - Milan dei nostri esperti ed i consigli utili per scommettere sul match di sabato. I nostri esperti di scommesse sportive online offrono ...