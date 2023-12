Qualiano | arrestato dopo un controllo | la scoperta nel cestello della lavatrice

(Di sabato 9 dicembre 2023)unin casa dei carabinieri. Decisiva una perquisizione nel, dove un giovane di 26 anni aveva nascosto la droga nel tentativo di eludere l’accertamento dei militari dell’Arma. Succede a, in provincia di Napoli. Quando i carabinieriL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Qualiano, nasconde la droga nella lavatrice: nei guai 26enne incensurato

i carabinieri della stazione locale hannoper detenzione di droga ai fini di spaccio un 26enne incensurato del posto. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno sorpreso ...

Droga nella lavatrice, arrestato pusher insospettabile Virgilio

Qualiano, insospettabile ed incensurato ma con la droga in casa, arrestato 26enne Il Crivello

Droga nascosta in lavatrice per sfuggire alla perquisizione, ma non basta: arrestato

Arrestato un 26enne a Qualiano per spaccio: aveva nascosto la droga nel cestello della lavatrice per sfuggire ad una perquisizione ma non è bastato ...

Carabinieri arrestano pusher incensurato

QUALIANO – I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne incensurato del posto. I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno sor ...