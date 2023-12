Qualiano | a via Palumbo la sagra della ristrutturazione | abbandonati anche i mobili

(Di sabato 9 dicembre 2023) Amarissima considerazione dello stato di totale assenza di controllo. Amministrazione incapace di reagire e trovare una soluzione definitiva Poco alla volta laè completa. Amara ironia quella di viaabbandonata e dimenticata come accade da anni. Nessuno controlla e intanto i rifiuti si moltiplicano. Troviamo, oltre alla immancabile monnezza simbolototale assenza di pulizia (ma non la paghiamoper la periferia???) inerti derivanti da ristrutturazioni edili; e per non farci mancare nulla qualcuno “ha ben pensato” che lasciare comodini e cassetti ci stesse bene. Comodini e cassetti poco prima che fossero prelevati non sappiamo da chi e perchéIeri notte con ogni probabilità abbiamo assistito all’ennesimo scempio che vede comodini e ...

