Putin telefona ad al-Sisi | “Lavoriamo per cessate il fuoco a Gaza”

(Di sabato 9 dicembre 2023) IL CAIRO – La situazione ae gli equilibri geopolitici dell’intero Medio Oriente sono stati al centro di unata del presidente russo Vladimiral presidente egiziano Abdel Fattah al-– riferisce il portavoce Ahmed Fahmy – ha informato il presidente russo degli sforzi ancora in atto da parte egiziana per spingere ad unilduraturo e per fare quanto in suo potere per fornire alla Striscia dila maggior quantità possibile di aiuti. I due presidenti – ha concluso il portavoce – “hanno concordato di continuare a lavorare seriamente per unile affinché la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità al riguardo, considerando l’importanza di sforzi ...