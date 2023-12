Pruzzo avverte | «Inter | l’Udinese è pericolosa! Da non sottovalutare»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) L’stasera dovrà superareper rimanere al primo posto in classifica, dopo la vittoria per 1-0 della Juventus (come al solito…) ieri contro il Napoli., nel corso di Radio Radio Mattino,sulle insidie della partita del Meazza. OBIETTIVO NIENTE RISCHI – Le parole di Robertosu-Udinese di stasera: «Sulla carta è una partita difficile, perché ultimamenteha vinto a Milano col Milan. Può rappresentare, anche numericamente per la legge dei grandi numeri e quant’altro, un ostacolo. Sotto quell’aspetto devi stare molto attento, il divario tra le due squadre è enorme ma non puoiniente e nessuno. Altrimenti rischi di ritrovarti secondo, con tutto quello che ne consegue di pressione psicologica ...