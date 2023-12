Protesta dei Commercianti a Teramo | Accensione Luminarie Sfida le Strisce Blu

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 9 dicembre 2023)- Mentre lenatalizie illuminano il centro della città, al'delle luci ha servito da sfondo a una vivaceorganizzata daicontro l'introduzione delleblu a pagamento. In piazza Martiri della Libertà, una folta delegazione die residenti ha esposto uno striscione lungo su cui campeggiava il messaggio inequivocabile: "No alleblu a". La questione, da tempo oggetto di dibattito cittadino, ha visto l'opposizione comunale schierarsi a sostegno dei residenti e dei negozianti del centro storico. Circa un centinaio di manifestanti si sono radunati in piazza, riuscendo a catturare l'attenzione più delleaccese ...