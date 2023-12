Pronostico in breve | Granada vs Athletic Bilbao – 23 10 23

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 dicembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Concorrenza: La Liga Mercato: Vittoria dell’Probabilità: 8/11 @BetUS Cercando di prolungare la carica in Champions League questo fine settimana, l’si recherà in unain difficoltà domenica pomeriggio. A cominciare dai padroni di casa, anche se ilavrebbe potuto segnare un ritorno nella Liga per questa stagione, gli uomini di Alexander Medina questa volta non sono riusciti a trovare alcun tipo di stabilità. Già in lotta ai piedi della classifica e considerati i principali contendenti da colpire con un immediato ...