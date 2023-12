Problemi per Mazzarri | altro stop dopo Juve-Napoli | “Trauma distorsivo al ginocchio”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 dicembre 2023)infortunio in casa. Il calciatore sarebbe infatti uscito malconcio dalla sfida di Torino contro lantus, come riportato dal club. Torna in campo il, per la consueta sessione d’allenamento post-partita.la sconfitta maturata contro lantus infatti, gli azzurri sono tornati a svolgere seduta all’interno dell’SSCN Konami Training Center, iniziando quindi la preparazione per il prossimo match di Champions League con il Braga. Da Castel Volturno però, le news sono tutt’che ottime, dato l’ultimo infortunio rimediato dal calciatore dei partenopei. Cajuste out, infortunio per il centrocampista Sono giunti da poco gli ultimi aggiornamenti da parte della SSCin merito alla seduta d’allenamento svolta quest’oggi dagli ...