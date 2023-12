Problemi di salute per Nino D’Angelo | rinviato concerto a Latina

Altre News in Rete:

È morto Ryan O'Neal, è stato il protagonista di 'Love Story' e 'Peyton Place'

L'attore, negli ultimi tempi, aveva deidi. A O'Neal i medici gli avevano rivelato che aveva una leucemia cronica nel 2001 e nel 2012 il cancro alla prostata. L'attore è diventato ...

BELPHEGOR: problemi di salute per Serpenth metalitalia.com

Nino D'Angelo, problemi di salute: rinviato il concerto a Latina: ecco come sta il cantante ilmattino.it

La Promessa anticipazioni nuove puntate spagnole: Martina ha problemi con l'alcol

La cognata di Cruz chiamerà Abel per far visitare Martina, nonostante la sua riluttanza a farsi curare. Il medico, dopo averle espressamente chiesto se avesse bevuto alcolici, non riuscirà a capire la ...

Rottamazione, affitti brevi, Iva chirurgia estestica, bonus psicologo: tutte le novità del Dl anticipi

Rottamazione delle cartelle, codice anti-evasione per gli affitti brevi, bonus psicologo potenziato. Sono solo alcune delle novità contenute nel Dl Anticipi, il provvedimento collegato ...