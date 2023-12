Probabili formazioni Newcastle-Milan | sesta giornata Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 9 dicembre 2023) Ledi, match dellae ultimadella fase a gironi di. A St. James Park i rossoneri devono vincere e contemporaneamente sperare in un passo falso del Psg, oppure niente da fare per gli ottavi della coppa più importante. Partita dura quella dei ragazzi di Pioli anche in virtù dei tanti infortuni. Chi riuscirà a prevalere? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 13 dicembre. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pioli spera di recuperare Leao e di potergli affidare una maglia da titolare. In difesa ancora il solo Tomori arruolabile, Theo Hernandez centrale obbligato. Le...