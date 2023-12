Primavera 1 TIM – Milan-Genoa | la diretta della partita | LIVE NEWS

(Di sabato 9 dicembre 2023) Segui con noi ildi, gara13^ giornata del Campionato1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale

Altre News in Rete:

Bruno Conti: 'Falcao doveva calciare quel rigore, io non mi sarei tirato indietro'

Sulle squadre: "Sono un trampolino di lancio per la prima squadra che hanno grandi ... Guarda su DAZN tutta la Serie Ae tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...

Primavera 1 TIM – Milan-Genoa: sale il ritmo della partita | LIVE NEWS Pianeta Milan

Primavera 1 TIM | Bologna-Lazio, la designazione arbitrale e i precedenti SS Lazio

L'Inter Primavera non sa più vincere in campionato: a Monza il quarto 1-1 di fila. Chivu rischia di scivolare al 3° posto

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Monzello! L’Inter Primavera non sa più vincere in campionato: quarto uno a uno di fila nel torneo, il Monza frena ...

Serie A TIM 2023-2024

11.50 - Aleggia ancora lo spettro dell'1-1 sull'Inter Primavera, che va negli spogliatoi dopo essere stata riacciuffata dal Monza otto minuti più tardi del tiro ...