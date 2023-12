Primavera 1 – Milan-Genoa 2-1 | tornano alla vittoria i ragazzi di Abate

Altre News in Rete:

MILAN - GENOA PRIMAVERA 2 - 1 FINALE LIVE MATCH

Buon pomeriggio a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a- Genoa, tredicesima giornata del torneo1. I rossoneri, avanti in classifica di cinque ...

Primavera, l'Inter frena e il Milan di Camarda si avvicina: vittoria nel recupero

I risultati degli anticipi del campionato. Ai nerazzurri non basta il gol di Stankovic, i rossoneri si salvano allo scadere ...

Milan Primavera: l’attaccante Camarda in gol contro il Genoa | VIDEO

Francesco Camarda continua ad essere preso in grande considerazione da Stefano Pioli per la prima squadra del Milan, nel frattempo regala spettacolo anche in Primavera. E’ andata in scena la partita ...