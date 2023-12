Prima Pagina IN Edicola | Juve balzo in testa Inter con l’Udinese

(Di sabato 9 dicembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Il difensore colpisce ancora e regala il primo posto: +1 sull’. Muso di Gatti.Style: quinto 1-0 e il Napoli va al tappeto. E stasera Lautaro contro. TUTTOSPORT Altro gran gol di Gatti, Napoli campione KO ein: miaoooo! Ancora una difesa d’acciaio: mutua assistenza e strenua resistenza. I tifosi sognano che la ...

Altre News in Rete:

La body cam debutta in Juve - Napoli: le immagini esclusive

TORINO - "Un punto di vista unico. Dopo l'esperimento a Castel Volturno con il Napoli, per lavolta in Serie A scendiamo in campo con la Body Cam" , così Dazn sulla suaInstagram per annunciare con un video il debutto della body cam in Serie A nel pre - partita di Juventus - ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "La ricaduta. Osi-Kvara, involuzione preoccupante" Tutto Napoli

Prima pagina Tuttosport: “De Laurentiis carica la Juventus” Pianeta Milan

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Muso di Gatti, Juve style: quinto 1-0"

"Muso di Gatti" titola il Corriere dello Sport per raccontare della vittoria della Juventus sul Napoli che vale il primo posto a +1 sull'Inter.

Nominata la città più vivibile: un vincitore a sorpresa

Pagina inizialeil mondostava in piedi: 8 dicembre 2023, 19:03Da: Marco GablePremeredivisoBenvenuti nella città più vivibile d'Italia: questa immagine ...