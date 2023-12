Presidenziali Usa 2024 | Trump supera Biden nei sondaggi Il presidente in carica mai così in basso nel gradimento

(Di sabato 9 dicembre 2023) Uno pubblicato dal Wall Street Journal segna per la prima volta il sorpasso di Donaldsu Joe. I consensi per ilinsono infatti al minimo da quando è iniziato il suo mandato, e in caso di una corsa a due nelle elezioni delrisulta in vantaggio di 4 punti percentuali (47% rispetto al 43% di). Qualora dovessero esserci anche altri candidati indipendenti, la forbice si allargherebbe al 6%. Ilo rivela che l’insoddisfazione nei confronti diè generale, anche se appare perlopiù tra gruppi di tendenza democratica che quindi potrebbero ancora sostenere ilil giorno delle elezioni, in mancanza di alternative. Solo il 37% approva ...

