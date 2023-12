Premier League | il Liverpool vola in vetta | disastro Man United LIVE Aston Villa-Arsenal 1-0 al 45' | McGinn!

(Di sabato 9 dicembre 2023) Torna in scena la. Si parte, per la 16ª giornata, alle 13.30 con Crystal Palace-: i Reds colgono l'occasione...

Il Manchester United colleziona figuracce: 0 - 3 in casa contro il Bournemouth, Ten Hag traballa

... e l'ultima è arrivata nel pomeriggio di oggi: per la prima volta nella storia della, ...ma ci arriverà Ten Hag a quel match CROCEVIA CHAMPIONS - L'ultimo impegno del girone di Champions...

Manchester United-Bournemouth 0-3: gol e highlights

Finisce 0-3 il match di Premier League fra Manchester United e Bournemouth, andato in scena all'Old Trafford e valevole per la 16ª giornata del campionato inglese. Sconfitta pesante per i Red Devils, ...

Calcio: Liverpool rimonta Crystal Palace con gol n.200 di Salah

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il sabato della Premier si è aperto con la vittoria in rimonta del Liverpool in casa del Crystal Palace: prima la rete ...