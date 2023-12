Premier League 2023 2024 | l’Aston Villa continua a sognare | batte l’Arsenal e si porta a -2 dalla vetta

(Di sabato 9 dicembre 2023) Dopo l’incredibile vittoria contro il Manchester City,sconfigge anchee resta nella parte alta della classifica. A decidere il match delPark, valido per la sedicesima giornata di, è il gol di McGinn arrivato al settimo minuto. Ovviamente a fare la partita sono stati i Gunners, a caccia del gol del pareggio.ha però stretto i denti e si è difesa con ordine, riuscendo a rispedire al mittente le offensive della squadra ospite. I ragazzi di Arteta avevano anche trovato il gol dell’1-1 con Havertz allo scadere, ma la rete è stata annullata per un evidente tocco di mano.sale dunque a quota 35 punti, a -1 ...

