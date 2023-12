Potature alberi a Roma | legna venduto illegalmente | la denuncia di Assoartigiani

(Di sabato 9 dicembre 2023) Mauro Mannocchi, presidente delladi, ha lanciato un allarme sulla vendita illegale diproveniente daglitagliati e potati nelle strade e nelle ville della città. Lavendutadopo ledegliQuesta, come spiega La Repubblica, che spesso finisce negli impianti di biomassa, viene presentata comedi bosco per evitare di pagare lo smaltimento corretto nei siti designati per i rifiuti urbani speciali. Mannocchi ha segnalato il problema alla Commissione Trasparenza del Comune, chiedendo chiarimenti all’Assessorato all’Ambiente. Tuttavia, i documenti ricevuti non hanno dissipato i dubbi, e il presidente propone un metodo per ...

Altre News in Rete:

Immacolata, Coldiretti: alberi veri in 3,5 mln di case, 38 euro di spesa

... diradamenti oindispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza del bosco. In Italia la ... mentre in vivaio " consiglia la Coldiretti " occorre scegliereitaliani, che non sono stati ...

Roma, scatta il piano potature (con nuove regole): tagli fai da te per i privati. «Basta l'ok dell'agronomo» ilmessaggero.it

“Tonnellate di alberi rivenduti illegalmente come legna dopo le potature”, a Roma l’allarme di Assoartigiani Repubblica Roma

Finale Emilia, continuano i lavori di potatura degli alberi in via Trento Trieste

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...

Emergenza alberi a Roma, sì alle “potature fai da te”: ai privati basterà “ok” dell’agronomo

Il Comune di Roma cambia regole per affrontare l'emergenza alberi: si apre alle potature da parte dei privati.