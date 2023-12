Pola M | sei polaroid artistiche di Mìcol Mei

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 9 dicembre 2023).M è un progetto artistico diMei, una raccolta di seiroid che rappresentano la negazione di ogni perfezioneMei, scrittrice e artista poliedrica, è l’autrice di un ambizioso progetto artistico, il.M, visionabile in una versione digitalizzata sullo spazio web (micolmei.it) e sul profilo Instagram dell’autrice – dove Mei si serve del cinema, della letteratura e dell’arte in generale per creare una linea di contatto tra lei e il suo pubblico. Il titolo del progetto rende omaggio a una pellicola del regista Leo Carax del 1999,X, con uno straordinario Guillaume Depardieu quale protagonista – e racconta la discesa negli inferi, la classica caduta dell’eroe e la sua conseguente rinascita. SeX di Carax rappresenta l’ossessione ...