“Poco prima un folle video” | tragico incidente | addio al campione

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 dicembre 2023) Nel mondo del calcio brasiliano si è diffusa una notizia sconvolgente: Adriano Sampaio, noto come Adriano Bololo, è tragicamente deceduto a soli 25 anni in unstradale. Bololo, stella emergente dell’X1, una variante del futsal, e del Fut7, era molto amato e rispettato nel panorama calcistico brasiliano. Il fataleè avvenuto durante il viaggio di ritorno a Fortaleza, dopo che Bololo e i suoi quattro amici, Raul Xavier, Caio, Joao Paulo e Da Lua, avevano assistito a una partita nella città di Mossoro, nello stato del Rio Grande do Norte. La loro auto si è schiantata contro un palo, uccidendo Bololo all’istante e lasciando gli altri occupanti feriti e in stato di emergenza in ospedale. Il dolore e lo shock si sono amplificati a causa di unpubblicato sui social media...