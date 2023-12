Plastino | «Marotta enorme contributo Ma Inter da sempre grande!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 9 dicembre 2023) Michelesottolinea la professionalità e bravura di Giuseppe. Il giornalista, su Radio Sportiva, torna al periodo alla Juventus del direttore e analizza quello che vive l’con lui. STIMA IMMENSA – L’impronta di Giuseppenell’è innegabile, come lo è il fatto che la Juventus abbia accusato la sua assenza. Sull’argomento si pronuncia Michelenel corso di “Microfono Aperto”: «Io hogiudicatocome uno dei migliori ed esperti direttori di tutta Europa. Con la Juventus avrebbe potuto fare grandi cose ma il segnale lo ha lanciato andando via. Chiaro che qualcosa non andava e sarebbe stata improponibile una conferma. Altrimenti credo che, se non fosse successo qualcosa, non sarebbe mai andato via. La ...