Pistoia | disperso nei boschi di San Marcello Le ricerche dei vigili del fuoco

(Di sabato 9 dicembre 2023) La persona dispersa è un uomo residente nella zona di anni 89 che indossa una giacca mimetica e un pantalone beige. L'uomo, com'è di consueto fare, si è allontanato dal proprio domicilio per una passeggiata e per raccogliere ghiande in autonomia conoscendo bene il territorio L'articolo proviene da Firenze Post.

